Alassane Ouattara fue reelegido este lunes 27 de octubre para un cuarto periodo como presidente de Costa de Marfil, con el 89,77% de los votos, según los resultados provisionales de la Comisión Electoral Independiente, que aún deben ser confirmados por el Consejo Constitucional.

El presidente marfileño Alassane Ouattara, de 83 años, ganó las elecciones presidenciales en Costa de Marfil con el 89,77% de los votos, según los resultados provisionales publicados este lunes 27 de octubre por la Comisión Electoral Independiente (CEI), tras unas elecciones pacíficas en las que fueron excluidos los dos principales oponentes del jefe de Estado.

El empresario Jean-Louis Billon quedó en segundo lugar con el 3,09% de los votos, según el presidente de la CEI, Ibrahime Kuibiert Coulibaly, quien anunció que la participación alcanzó el 50,10%.

La ex primera dama Simone Ehivet Gbagbo obtuvo el 2,42%. El soberanista, cercano a los círculos rusos, Ahoua Don Mello, y la centrista Henriette Lagou ocuparon los últimos lugares, con el 1,97% y el 1,15% de los votos, respectivamente.

El pasado sábado 25 de octubre, casi nueve millones de votantes acudieron a las urnas en este país de África Occidental, líder mundial en producción de cacao, que resiste los golpes de Estado y los ataques yihadistas que sacuden la región.

El suspense era prácticamente inexistente. El jefe de Estado, en el poder desde 2011, lidera las encuestas en todas las circunscripciones. En el norte, región predominantemente malinké, la etnia de Alassane Ouattara, el mandatario ha obtenido un resultado arrollador, como en todas las elecciones presidenciales.

Baja participación en algunas regiones

En algunas regiones, como en Gagnoa, la participación apenas alcanzó el 20 %. Según los observadores, dos factores explican la baja movilización en estas regiones: el tenso clima político que prevaleció durante la campaña y la ausencia de los dos principales líderes de la oposición, el expresidente Laurent Gbagbo y el banquero internacional Tidjane Thiam.

Ambos fueron excluidos de las elecciones y eliminados de las listas electorales. El primero por problemas de nacionalidad y el segundo por una condena penal.

"Su ausencia, sus llamados a no participar en las elecciones y el clima de tensión que se ha deteriorado en los últimos días hacían presagiar una desmovilización significativa del electorado", subrayó William Assanvo, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS).

