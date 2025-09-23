El francés Ousmane Dembélé y la española Aitana Bonmatí se alzaron con el Balón de Oro de 2025. Se trata del primero para el jugador del París Saint-Germain, que como equipo sumó cuatro galardones, y del tercero para la integrante del Barcelona, que lideró los cuatro triunfos españoles en la gala de París. El joven talento del Barça Lamine Yamal recibió el trofeo Kopa y Luis Enrique fue designado mejor entrenador.

Dembélé, de 28 años, superó al español Lamine Yamal, que se hizo con el premio de consolación del trofeo Kopa al mejor joven, al igual que su compañera Vicky López en el femenino, que se otorgaba por primera vez.

De esta forma, el Balón de Oro tendrá que esperar para reposar en manos de Yamal, que se confirmó como mejor jugador del mundo menor de 21 años -galardón que obtuvo por segundo año consecutivo-.

Fue una gala con marcado color azulgrana, del PSG y del Barça, que mantuvo hasta el final la incertidumbre por el nombre de los ganadores del Balón de Oro,y que tuvo como punto culminante la designación de Dembélé como sucesor del español Rodri.

El peso de la Champions

El nombre del ’10′ parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

"Gracias, realmente no tengo palabras, fue una temporada increíble con el París SG, doy las gracias al PSG, que vino a buscarme en 2023″, declaró Dembélé.

"Prácticamente lo ganamos todo, este trofeo individual es el colectivo el que lo logró", añadió el exjugador del FC Barcelona.

Ousmane Dembélé protagonizó una verdadera transformación en apenas unos meses. El jugador desequilibrante alabado por sus regates pero criticado por su falta de gol es ahora un finalizador.

Más ducha en esas lides que un Dembélé que rompió a llorar de emoción durante su discurso, la española Aitana Bonmatí subió al escenario por tercer año consecutivo para recibir el galardón, en su caso de manos de Andrés Iniesta, uno de sus ídolos de juventud.

Ganadora de la Liga española la pasada temporada y finalista de la Liga de Campeones con el Barça y de la Eurocopa con España, la catalana volvió a ser elegida mejor jugadora del mundo, por delante de su compatriota Mariona Caldentey y de la delantera inglesa Alessia Russo.

Quinto consecutivo para una española

"Es la tercera vez consecutiva, ya no sé qué decir… podría haber sido de cualquiera de vosotras, si pudiera compartirlo lo haría, ha sido un año de gran nivel", declaró la ganadora.

Con este tercer Balón de Oro para Aitana, España extiende a cinco ediciones en que la mejor jugadora del mundo es española, después de los dos Balones de Oro ganados por la también barcelonista Alexia Putellas. en 2021 y 2022.

Lastrada por una meningitis justo antes de la Eurocopa el pasado verano europeo, la centrocampista de 27 años, auténtico eje de La Roja, se recuperó para brillar durante gran parte de la competición, e incluso durante la final perdida ante Inglaterra.

Aitana es la primera jugadora en ganar en tres ocasiones seguidas el Balón de Oro.

El protagonismo español también llegó de la mano de Luis Enrique, designado por segunda ocasión en su carrera como mejor entrenador del mundo, aunque el técnico español no pudo recoger el premio al hallarse a la misma hora dirigiendo al París SG ante el Olympique de Marsella en partido de Ligue 1.

El técnico asturiano celebraría asimismo la designación de la fundación Xana, a la que da nombre su hija fallecida, con el premio Sócrates a la mejor labor social solidaria.

La neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, fue elegida mejor entrenadora, el delantero del Arsenal, ex del Sporting de Portugal, Viktor Gyökeres, mejor atacante, la española del Barça Vicky López mejor jugadora joven, y Gianluigi Donnarumma fue designado mejor portero, en unos premios que por primera vez otorgaron el mismo número de galardones en categoría masculina y femenina.

Con AFP y EFE

