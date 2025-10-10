El Ejército de Israel anunció este viernes 10 de octubre que el alto el fuego en Gaza inició a las 12:00, hora local. En simultáneo, las tropas del Estado de mayoría judía se retiran hacia las líneas de despliegue acordadas en el enclave palestino. Inició así una cuenta regresiva de 72 horas para el intercambio de rehenes en manos de Hamás por presos palestinos en Israel. Las medidas llegan luego de que en la noche del miércoles el gabinete israelí ratificara la primera fase del “plan de paz”, impulsado por EE. UU.

Lo esencial:

El Ejército israelí anunció que el alto el fuego en Gaza entró en vigor a las 12:00, hora local.

Las tropas israelíes completaron su retirada a las nuevas líneas de despliegue acordadas en el enclave.

Inició la cuenta regresiva de 72 horas para el intercambio de los rehenes en manos de Hamás por palestinos presos en Israel.

Las fuerzas del Estado de mayoría judía afirman que los gazatíes pueden regresar al norte del territorio por las rutas autorizadas y advierten contra la aproximación a sus tropas.

A continuación, las principales noticias de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza este viernes 10 de octubre:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más