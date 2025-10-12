Fuentes del Gobierno y del Ejército israelí señalan que la liberación de los rehenes en Gaza se espera para la madrugada, hora local, del lunes 13 de octubre. Por su parte, funcionarios de Hamás señalaron que la liberación tendrá lugar desde tres puntos de Gaza y que el grupo ya terminó de trasladar a los secuestrados a los lugares desde donde serán puestos en libertad. Entretanto, está prevista la visita del presidente Donald Trump a Israel, donde, según anticipó el vicepresidente J.D. Vance, se reunirá con los liberados. Posteriormente, el líder de la Casa Blanca llegará a Egipto, donde se unirá a la cumbre para oficializar el llamado “plan de paz”, impulsado por EE. UU.

Lo esencial:

El alto el fuego entre Israel y Hamás se mantiene por tercer día consecutivo.

La entrega de los rehenes por parte de Hamás está prevista para la mañana del lunes 13 de octubre, hora local, señalan fuentes del Ministerio de Defensa israelí, al igual que la liberación de palestinos presos.

señalan fuentes del Ministerio de Defensa israelí, al igual que la liberación de palestinos presos. Está previsto que todos los rehenes vivos sean entregados a la vez, según señaló la portavoz israelí, Shosh Bedrosian.

según señaló la portavoz israelí, Shosh Bedrosian. El presidente de EE. UU., Donald Trump, llegará a Medio Oriente, donde está previsto que dé un discurso ante el Parlamento israelí y asista a la cumbre en Egipto para la formalización del acuerdo de alto el fuego

de alto el fuego Camiones con ayuda humanitaria ingresaron a Gaza este domingo, aunque el proceso sigue siendo lento, según fuentes en el terreno.

aunque el proceso sigue siendo lento, según fuentes en el terreno. Israel anunció que destruirá los túneles de Hamás en Gaza tras liberación de los rehenes.

A continuación las principales noticias sobre la primera fase del denominado “plan de paz” para Gaza este domingo 12 de octubre:

