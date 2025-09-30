Donald Trump presentó el 29 de septiembre un plan de 20 puntos que busca poner fin inmediato a la guerra en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya expresó su respaldo, aunque advirtió que el ejército israelí "permanecerá en la mayor parte de la Franja de Gaza". Ahora la atención se centra en la respuesta de Hamás, que recibió la propuesta a través de mediadores cataríes y egipcios.

Lo esencial:

El ministerio de Salud de Gaza reporta 453 muertes por desnutrición desde octubre de 2023, entre ellas 150 niños.

Bezalel Smotrich, ministro de finanzas de Israel, critica el plan y lo califica de "rotundo fracaso diplomático".

El plan de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, propone alto el fuego, liberación de rehenes, desarme de Hamás y autoridad transitoria liderada por él.

A continuación, la información más relevante del 30 de septiembre relacionada con la guerra en Gaza:

