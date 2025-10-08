Este es un reportaje clandestino rodado en un país cerrado a los periodistas extranjeros. Myanmar, sumida en una guerra civil desde hace cuatro años, está ahora en ruinas: fue devastada el 28 de marzo de 2025 por un seísmo de una violencia inusitada.
El balance en Myanmar es duro y aún incierto: más de 4.000 muertos y 3.000 heridos, centenares de desaparecidos y varios miles de casas, templos y monasterios reducidos a polvo.
