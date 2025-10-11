La actriz estadounidense Diane Keaton murió este 11 de octubre en California, según confirmó su familia al portal de la revista de espectáculos ‘People’, que no reveló la causa de su fallecimiento. Keaton deja atrás una prolífica carrera, que incluyó un premio de la Academia ganado en 1977 por su actuación en la sátira romántica ‘Annie Hall’, dirigida por Woody Allen.

La prolífica actriz Diane Keaton, estrella de ‘El Padrino’ y galardonada con un Oscar de la Academia en 1977, murió este 11 de octubre en California a los 79 años, por causas que no fueron reveladas. La familia de la intérprete confirmó la información a la revista People, y pidió respeto a su intimidad en este momento.

Keaton fue conocida en los últimos tiempos por su participación en comedias románticas como ‘El Padre de la Novia’ o por prestar su voz a un personaje de la exitosa ‘Buscando a Dory’ de Disney+ Pixar, pero sus inicios en el cine fueron interpretando papeles de carácter como la superproducción ‘El Padrino’ de Francis Ford Coppola.

También fue musa de Woody Allen durante los años 70, llegando a ganar un Oscar de la Academia por su interpretación de ‘Annie Hall’, un personaje escrito especialmente para ella en la comedia satírica en la que el afamado director explora las razones del fracaso de la relación entre un comediante de Broadway y su expareja.

Keaton volvió a unirse a Allen años después para interpretar papeles maduros en películas como ‘Manhattan’ y ‘Un Misterioso Asesinato en Manhattan’.

Recibió otras tres nominaciones al Oscar, por sus interpretaciones en ‘Rojos’, ‘La Habitación de Marvin’ y la comedia romántica ‘Cuando menos te lo esperas’.

Información en desarrollo…

