Más de 240 personas murieron luego de que un avión de Air India con destino a Londres con 242 personas a bordo se estrellara minutos después de despegar de la ciudad occidental de Ahmedabad el jueves 12 de junio, confirmaron las autoridades. Previamente, se había informado de más de 290 muertos, pero la Policía rectificó esa cifra. Se trata de una de las peores catástrofes aéreas en una década.

Un avión de Air India con más de 200 personas a bordo se estrelló este jueves 12 de junio cerca del aeropuerto de Ahmedabad, la ciudad más importante del estado de Gujarat —región natal del primer ministro Narendra Modi—, informaron la aerolínea y la Policía.

Las autoridades reportaron que hay más de 240 muertos y al menos un sobreviviente.

"Treinta segundos después del despegue, hubo un ruido fuerte y luego el avión se estrelló", dijo el sobreviviente, Ramesh Viswashkumar, al Hindustan Times. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Pasó rapidísimo. (…) Cuando me levanté de mi asiento, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión", dijo desde su cama de hospital. "Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital".

La Policía había informado previamente que la cifra de víctimas superaba los 290, pero luego rectificó esa información. Entre los fallecidos, hay algunos que estaban en tierra. La Policía afirmó que la cifra de 294 fallecidos, previamente compartida, era errónea debido a que se contabilizaron dos veces algunas partes de los cuerpos.

El avión se dirigía al aeropuerto londinense de Gatwick, en el Reino Unido, según Air India, mientras que la policía indicó que se estrelló en una zona civil cercana al aeropuerto.

"En este momento, estamos verificando los detalles y compartiremos más información", declaró Air India en X.

El jefe de Policía de la ciudad, GS Malik, declaró previamente que se habían recuperado al menos 204 cadáveres del lugar del accidente.

Malik sostuvo que los cuerpos recuperados podrían incluir tanto pasajeros como personas muertas en tierra.

Se pidió a los familiares que proporcionaran muestras de ADN para identificar a los muertos, según el secretario de Salud estatal, Dhananjay Dwivedi.

"El edificio donde se estrelló es una residencia de médicos…Hemos despejado casi el 70% u 80% de la zona y despejaremos el resto pronto", dijo un alto oficial de Policía a los periodistas.

Partes del fuselaje del avión quedaron esparcidas alrededor del edificio contra el que se estrelló, como muestran fotografías y videos de la zona. La cola del avión quedó atrapada en la parte superior del edificio.

El accidente ocurrió cuando el avión despegaba, informaron canales de televisión. Imágenes mostraron escombros en llamas y una densa columna de humo negro elevándose hacia el cielo cerca del aeropuerto.

Un portavoz del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel en Ahmedabad informó que el aeropuerto no se encuentra operativo en este momento.

Un total de 242 personas iban a bordo del vuelo, informó la agencia de noticias ANI, citando a la sala de control de la policía del estado de Gujarat.

Faiz Ahmed Kidwai, jefe de la Dirección de Aviación Civil de la India, declaró que el avión se estrelló en una zona residencial llamada Meghani Nagar. Había 230 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, añadió.

BBC Verify analizó los datos de seguimiento de vuelo para conocer más detalles sobre el despegue del Boeing 787-8 Dreamliner, que despegó de Ahmedabad a las 13:38 hora local con destino al aeropuerto de Londres Gatwick. Los datos de seguimiento del vuelo se interrumpieron cuando el avión había alcanzado una altitud de 625 pies (190 metros).

El ministro principal del estado de Gujarat, Bhupendra Patel, informó que ordenó a las autoridades llevar a cabo operaciones de rescate y asistencia "de forma inmediata y con intensidad de emergencia".

A través de un mensaje publicado en la red social X, Patel indicó que también ha instruido la creación de un corredor verde para trasladar rápidamente a los pasajeros heridos y garantizar que los hospitales cuenten con todos los recursos médicos necesarios con carácter prioritario.

El ministro de Aviación Civil de India, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, expresó estar "conmocionado y devastado" tras el accidente y anunció que se ha puesto en alerta máxima.

Kinjarapu aseguró que supervisa personalmente la situación y ha ordenado a todas las agencias de aviación y emergencias actuar de manera rápida y coordinada. Además, confirmó la movilización de equipos de rescate y el despliegue de asistencia médica para atender a las víctimas en el lugar del siniestro.

Con Reuters y medios locales

