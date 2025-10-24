Durante su visita a Israel este 24 de octubre, a donde llegó un día antes en medio de los intentos estadounidenses por reimpulsar la frágil tregua en Gaza, el secretario de Estado Marco Rubio remarcó que Hamás no puede participar de ninguna gobernanza futura en el enclave palestino. Asimismo, señaló que la UNRWA tampoco puede desempeñar ningún papel en ese territorio. Entretanto, Turquía señaló que EE. UU. y otros países deben presionar a Israel para que cumpla el alto el fuego, tras algunos ataques letales.

Lo esencial:

En Israel, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, subrayó que Hamás-que controla Gaza desde 2007–no puede participar en un futuro gobierno en el enclave.

Rubio también rechazó cualquier participación en Gaza de la Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos (UNRWA), pese a que esta semana la CIJ señaló que Israel no ha presentado pruebas de que miembros de esa organización formen parte de Hamás.

Los palestinos denuncian bloqueos de Israel en la entrada de ayuda humanitaria al territorio gazatí, pese a que está en curso la primera fase del “plan de paz”.

A continuación, las principales noticias del frágil alto el fuego en Gaza este viernes 24 de octubre:

