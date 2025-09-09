En medio del torbellino político en Francia, el presidente Emmanuel Macron nombró este martes 9 de septiembre al hasta ahora ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como el nuevo primer ministro del país. Su designación llega horas después de que François Bayrou renunciara como premier, tras perder la moción de confianza en el Parlamento.

Lo esencial:

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró a Sébastien Lecornu, como el nuevo primer ministro del país.

Horas antes, Bayrou presentó su dimisión tras perder una votación de confianza sobre su plan de austeridad de 44.000 millones de euros.

sobre su plan de austeridad de 44.000 millones de euros. La líder de Los Verdes en Francia, Marine Tondelier, aseguró que el nombramiento de Lecornu es una "falta de respeto" al pueblo francés.

A continuación, la información más relevante de la jornada política en Francia este 9 de septiembre:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más