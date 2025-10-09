En Francia este 9 de octubre la expectativa es tan alta como las tensiones políticas, luego de que el primer ministro saliente anunciara un día antes que su sucesor sería elegido en “48 horas”, pese a que la oposición presiona por la disolución del Parlamento y el anticipo de elecciones. La expremier Elisabeth Borne apeló en las últimas horas a llegar a compromisos con la izquierda, que ya rechazó un gobierno de coalición con el macronismo si no se suspende la reforma de pensiones.

Lo esencial:

Las miradas en Francia están puestas en el próximo nombramiento de un nuevo primer ministro, luego de que el miércoles el premier saliente señalara que se designaría en “48 horas”.

El Partido Socialista y Los Verdes vuelven a pedir un primer ministro de izquierdas .

. La ex primera ministra, Elisabeth Borne, precursora de la reforma de las pensiones, abogó por “compromisos con la izquierda” para salir de la crisis política.

El exministro de Ecología, Jean-Louis Borloo, desmiente rumores sobre su nombramiento en Matignon y asegura que no tiene contactos con el Elíseo.

A continuación, las noticias más destacadas en torno a la crisis política en Francia y el previsible nombramiento de un nuevo primer ministro este 9 de octubre:

