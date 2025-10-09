En Francia este 9 de octubre la expectativa es tan alta como las tensiones políticas, luego de que el primer ministro saliente anunciara un día antes que su sucesor sería elegido en “48 horas”, pese a que la oposición presiona por la disolución del Parlamento y el anticipo de elecciones. La expremier Elisabeth Borne apeló en las últimas horas a llegar a compromisos con la izquierda, que ya rechazó un gobierno de coalición con el macronismo si no se suspende la reforma de pensiones.
Lo esencial:
- Las miradas en Francia están puestas en el próximo nombramiento de un nuevo primer ministro, luego de que el miércoles el premier saliente señalara que se designaría en “48 horas”.
- El Partido Socialista y Los Verdes vuelven a pedir un primer ministro de izquierdas.
- La ex primera ministra, Elisabeth Borne, precursora de la reforma de las pensiones, abogó por “compromisos con la izquierda” para salir de la crisis política.
- El exministro de Ecología, Jean-Louis Borloo, desmiente rumores sobre su nombramiento en Matignon y asegura que no tiene contactos con el Elíseo.
A continuación, las noticias más destacadas en torno a la crisis política en Francia y el previsible nombramiento de un nuevo primer ministro este 9 de octubre:
Compartir esta nota