Los iraquíes comenzaron a votar este martes para elegir un nuevo Parlamento en un momento decisivo tanto para el país como para la región, en unas elecciones que tanto Irán como Estados Unidos observarán atentamente.

Irak ha disfrutado de una estabilidad inusual en los últimos años, mientras intenta dejar atrás décadas de guerra y represión bajo el derrocado dictador Saddam Hussein y desde la invasión liderada por Estados Unidos que lo depuso.

Incluso hoy, este país de 46 millones de habitantes sufre infraestructura deficiente, servicios públicos colapsados y corrupción endémica.

Muchos ciudadanos han perdido la fe en que las elecciones puedan mejorar sus vidas y consideran la votación una farsa que solo beneficia a las élites políticas y a las potencias regionales.

Los colegios electorales abrieron a las 7:00 a.m. (04:00 GMT) y cerrarán a las 6:00 p.m. (15:00 GMT).

A pesar del escepticismo, más de 7.740 candidatos, casi un tercio de ellos mujeres, compiten por los 329 escaños del Parlamento.

Solo 75 candidatos independientes se presentan bajo una ley electoral que muchos consideran favorable a los grandes partidos.

Más de 21 millones de personas están habilitadas para votar, aunque se teme que la participación caiga por debajo del 41 % registrado en 2021, la más baja desde el inicio del proceso democrático.

“Cada cuatro años pasa lo mismo. No vemos caras jóvenes ni energías nuevas capaces de cambiar algo”, dijo Al-Hassan Yassin, estudiante universitario.

Política sectaria

Desde la caída de Saddam Hussein, un suní, la mayoría chiita históricamente reprimida ha mantenido el control político, con la mayoría de los partidos vinculados a Irán.

Por convención, en el Irak posterior a la invasión, un musulmán chiita ocupa el cargo de primer ministro, un suní preside el Parlamento y un kurdo ejerce la presidencia ceremonial.

No han surgido nuevos nombres relevantes: los mismos líderes chiitas, suníes y kurdos siguen dominando la escena.

El primer ministro Mohammed Shia al-Sudani, que busca un segundo mandato tras gobernar con el discurso de la estabilidad y la reconstrucción, es el favorito para una victoria significativa.

Al-Sudani llegó al poder en 2022 con el respaldo del Marco de Coordinación, una alianza de partidos chiitas y facciones todas vinculadas a Irán.

Ha destacado por mantener a Irak relativamente al margen del caos que sacude al Medio Oriente.

Sin embargo, conseguir un gran bloque parlamentario no garantiza su reelección: el próximo primer ministro será elegido por la coalición que logre reunir la mayoría.

Aunque compiten por separado, los partidos chiíes del Marco de Coordinación se espera que vuelvan a unirse tras las elecciones para elegir al nuevo jefe de gobierno.

¿Dónde está Moqtada al-Sadr?

La votación está marcada por la ausencia del influyente clérigo chiita Moqtada al-Sadr, quien llamó a sus seguidores a boicotear lo que calificó de “elección defectuosa”.

En 2021, Sadr había obtenido el bloque más grande, pero renunció a sus escaños tras enfrentarse a otras facciones chiíes que no apoyaron su intento de formar gobierno. El conflicto culminó en enfrentamientos mortales en Bagdad.

Los partidos suníes concurren de manera independiente, con el ex presidente del Parlamento Mohammed al-Halbussi entre los mejor posicionados.

En la región autónoma del Kurdistán, la rivalidad entre el Partido Democrático del Kurdistán (KDP) y la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK) sigue siendo intensa.

Irak, durante mucho tiempo campo de batalla de guerras por poder, es aliado tanto de Irán como de Estados Unidos, y busca mantener un delicado equilibrio entre ambos.

Irán, cuyo peso regional ha disminuido tras los golpes sufridos por sus aliados en Líbano, Yemen y Gaza desde 2023, busca mantener su influencia en Irak, su único aliado que no ha sido blanco de Israel.

A comienzos del año pasado, facciones proiraníes —catalogadas como terroristas por Washington— cedieron a la presión interna y estadounidense, cesando sus ataques contra fuerzas norteamericanas en Irak.

Estados Unidos, que mantiene tropas desplegadas en el país, ha presionado al gobierno iraquí para desarmar a estos grupos.

Washington nombró recientemente a Mark Savaya como su enviado especial, quien pidió “liberar a Irak de la injerencia maligna de Irán y sus apoderados”.

