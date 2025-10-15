Continúa la crisis política en Francia en torno a las divisiones para aprobar el presupuesto de 2026. Este miércoles 15 de octubre, el reelegido primer ministro, Sébastien Lecornu, aseguró que el próximo noviembre presentará la suspensión-hasta 2027-de la reforma de las pensiones. Lecornu avanza con esta promesa, como una forma de frenar las mociones de censura en su contra. Las dos medidas contra el Gobierno se examinarán el jueves 16 de octubre a las 9:00, hora local.

Lo esencial:

El primer ministro francés, Sébastién Lecornu, avanzó en su promesa al anunciar este miércoles que presentará oficialmente la suspensión de la reforma de pensiones el próximo noviembre.

Esa medida le ha valido el respaldo de algunos socialistas, que señalaron que no votarían para censurar el Gobierno.

Las mociones no podrán prosperar sin el apoyo del bloque del Partido Socialista, después de que el movimiento conservador Los Republicanos anunciara su apoyo al Gobierno por ahora.

Sin embargo, nada está garantizado para evitar una censura del Gobierno: bastaría con que un puñado de los socialistas y de Los Republicanos se unieran a favor de derrocarlo.

A continuación, las noticias más destacadas en torno a la crisis política en Francia:

