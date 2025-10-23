Ante los aliados de la Unión Europea, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, remarcó este 23 de octubre que su país debería poder usar los activos rusos congelados para la producción de armas y no solo para fines humanitarios. Poco antes, la UE adoptó un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, que incluye una prohibición a las importaciones de gas natural licuado ruso. Los líderes buscan consolidar un "préstamo de reparaciones" de 140.000 millones de euros con activos rusos congelados, en medio de las exigencias de autonomía de Kiev y el debate de los 27 sobre si deben concentrar los fondos en defensa.

Lo esencial:

Zelenski se reúne con los 27 líderes de la Unión Europea en Bruselas antes de viajar a Londres para la reunión de la 'Coalición de voluntarios'.

en Bruselas antes de viajar a Londres para la reunión de la 'Coalición de voluntarios'. La UE adopta su 19º paquete de sanciones con veto al gas natural licuado ruso.

ruso. Rusia entrega a Ucrania 1.000 cuerpos presentados como soldados ucranianos muertos en combate.

Ucrania denuncia el lanzamiento de 130 drones rusos, la muerte de un rescatista y la afectación de una sinagoga.

la muerte de un rescatista y la afectación de una sinagoga. Defensa rusa denuncia ataque con drones que produce incendio en una empresa en Riazán y reporta que derribó139 drones en la noche.

A continuación, la información más relevante del 23 de octubre relacionada con la guerra en Ucrania:

