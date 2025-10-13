Hamás e Israel ponen en marcha la primera fase del alto el fuego en Gaza, Israel y Gaza rememoraron dos años del sorpresivo ataque de Hamás que detonó la escalada de ataques israelíes contra el enclave palestino, jóvenes de la Generación Z lideran protestas contra la corrupción en Marruecos y Francia homenajeó al jurista y político Robert Badinter con su ingreso en el Panteón. France 24 repasa las imágenes más destacadas de la semana.

Este artículo fue adaptado de su versión en inglés

