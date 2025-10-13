Hamás e Israel ponen en marcha la primera fase del alto el fuego en Gaza, Israel y Gaza rememoraron dos años del sorpresivo ataque de Hamás que detonó la escalada de ataques israelíes contra el enclave palestino, jóvenes de la Generación Z lideran protestas contra la corrupción en Marruecos y Francia homenajeó al jurista y político Robert Badinter con su ingreso en el Panteón. France 24 repasa las imágenes más destacadas de la semana.
Este artículo fue adaptado de su versión en inglés
Compartir esta nota