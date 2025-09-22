La Casa Blanca aseguró el sábado 20 de septiembre que las negociaciones en curso con Beijing incluyen que seis de los siete miembros de la junta directiva de la aplicación de video TikTok en Estados Unidos sean estadounidenses. Según su portavoz, esta condición ya es parte de un pacto a firmar en los próximos días.

"TikTok será propiedad mayoritaria de estadounidenses en Estados Unidos. La junta directiva estará compuesta por siete miembros, seis de los cuales serán estadounidenses", declaró a Fox News la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.

Según Leavitt, "todos estos elementos ya son objeto de un acuerdo" entre las partes, que solo queda "por concretar". "Creo que eso ocurrirá en los próximos días", continuó.

El día anterior, el presidente Trump había declarado, tras una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, que la firma de un acuerdo sobre TikTok podría ser ahora una "simple formalidad".

Beijing no dio ninguna indicación al respecto tras la conversación entre ambos jefes de Estado.

Respecto de TikTok, el líder chino simplemente pidió a Estados Unidos "ofrecer un entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio para las empresas chinas que invierten en Estados Unidos".

Estados Unidos ha buscado por la fuerza desvincular las operaciones estadounidenses de TikTok de las manos de la empresa matriz china ByteDance, argumentando razones de seguridad nacional.

Bajo el mandato del predecesor de Trump, Joe Biden, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para obligar a ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentar la prohibición de la aplicación.

Un aliado de Trump en el acuerdo

Pero el presidente republicano ha postergado repetidamente la implementación de la prohibición mientras se busca un acuerdo. Trump cree que TikTok ayudó a aumentar su popularidad entre los jóvenes estadounidenses durante la última campaña presidencial.

Desde que regresó al poder, ha buscado una forma de mantener la aplicación en pie, planteando la venta de las actividades de TikTok en Estados Unidos a un consorcio de inversores estadounidenses, entre los que se encuentra su aliado Larry Ellison, director de Oracle, una de las personas más ricas del mundo e importante aliado de Trump.

Leavitt pareció confirmar la participación de Oracle. "Los datos y la privacidad estarán a cargo de una de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos, Oracle, y el algoritmo también estará controlado por Estados Unidos", dijo a Fox News. "Así que todos esos detalles ya están acordados. Ahora solo falta que se firme el acuerdo".

Según informó The Wall Street Journal el viernes por la noche, el Gobierno estadounidense espera recibir una comisión multimillonaria por su papel de intermediario en las negociaciones.

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más