El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, califica como “un fracaso de la humanidad” la hambruna declarada oficialmente este 22 de agosto por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), de Naciones Unidas. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, reiteró que usar la hambruna como método de guerra “constituye un crimen de guerra", mientras Israel rechaza que exista tal situación en el enclave.

Lo esencial:

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), respaldado por la ONU, declara oficialmente la hambruna en zonas de la Franja de Gaza.

Israel negó que exista hambruna en el enclave y acusó a los expertos de “inventar” esa situación.

El Ejército israelí amenaza con destruir Ciudad de Gaza si Hamás no libera a todos los rehenes.

El coordinador de emergencias de la ONU, Tom Fletcher, subrayó que se trata de una situación que habría podido ser evitada.

A continuación, las principales noticias de la Franja de Gaza tras la declaración oficial de la hambruna en varias zonas del enclave:

