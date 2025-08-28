El principal partido de extrema derecha de Francia, Agrupación Nacional (RN), rechazó este jueves negociar con el primer ministro François Bayrou el respaldo el mecanismo parlamentario que le permitiría continuar en el poder, complicando aún más la supervivencia del mandatario antes del voto de confianza que él mismo convocó para el 8 de septiembre.

El partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional (RN) anunció el jueves que no hará un acuerdo con el atribulado primer ministro François Bayrou para mantener su gobierno.

Bayrou convocó un voto de confianza sobre su propio gobierno para el 8 de septiembre, a pesar de las fuertes señales de que tanto las facciones de izquierda como de extrema derecha en el parlamento votarían en su contra.

El principal partido de extrema derecha francés rechazó el jueves un compromiso con el primer ministro François Bayrou sobre el presupuesto, diciendo que “ya es demasiado tarde” para llegar a un acuerdo.

Bayrou ha puesto su supervivencia en juego con un voto de confianza que convocó para el 8 de septiembre, tras meses de estancamiento sobre el presupuesto, del cual el gobierno quiere recortar gastos.

Sin embargo, con la extrema derecha y los partidos de izquierda comprometiéndose a no apoyarlo, los analistas aseguran que su mandato probablemente esté condenado apenas unos meses después de asumir el cargo en diciembre.

“Demasiado tarde. Señor primer ministro, ha perdido muchas oportunidades para construir un presupuesto que beneficie al pueblo francés”, dijo el sublíder del RN, Sébastien Chenu, a la televisión TF1.

“Se ha pasado página. El diálogo pertenece al pasado”, añadió.

¿Qué pasa si el primer ministro Bayrou pierde el voto de confianza?

Bayrou, de 74 años, había dicho la noche del miércoles que recibiría a los líderes de los partidos para iniciar conversaciones desde el lunes.

Afirmó que estaba listo para comenzar negociaciones con la condición de que los partidos se comprometieran a medidas de ahorro para reducir la deuda de Francia.

También señaló que no había contactado a los líderes partidarios durante el verano porque estaban “de vacaciones”, una declaración que enfureció al diputado Sébastien Chenu.

“Esta declaración no solo es inadecuada, sino que proviene de alguien que ha estado sin hacer nada durante 50 años en la política… Es bastante perturbador”, dijo Chenu.

Si Bayrou pierde el voto, debe dimitir junto con todo su gobierno.

¿Cómo podría desarrollarse el voto de confianza?

El presidente Emmanuel Macron podría volver a nombrarlo, también podría seleccionar a una nueva figura que sería el séptimo primer ministro del presidente desde que asumió en 2017 o podría convocar elecciones anticipadas para romper el estancamiento político que ha afectado a Francia durante más de un año.

Sin embargo, Bayrou advirtió en una entrevista que unas elecciones anticipadas no ayudarían a restaurar la estabilidad, luego de que los últimos comicios en verano de 2024 dejaran al RN como el partido individual más grande del parlamento.

Múltiples encuestas de opinión tras el anuncio de Bayrou encontraron que la mayoría de los franceses apoyan nuevas elecciones legislativas.

Bayrou reconoció que él mismo no era optimista sobre ganar el voto, diciendo: “Hoy, a priori, no podemos obtener esta confianza del parlamento, pero sabemos que hace mucho tiempo que no ha habido mayoría”.

Enfatizó la importancia de ayudar a los jóvenes de Francia reduciendo la deuda del país, que, según dijo, se ha acumulado a lo largo de los años “por el bienestar de los ‘boomers’ de la generación posguerra”.

La apuesta de Bayrou ocurre mientras una amplia campaña contra la austeridad, denominada “Bloquons tout” (“Bloqueemos todo”) y respaldada por la izquierda, continúa ganando impulso. La campaña insta a los franceses a llevar a cabo un paro nacional el 10 de septiembre.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

