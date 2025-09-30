Una condena histórica: 27 años de cárcel para el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo. De poco le sirvieron al político ultraderechista las presiones de Donald Trump con aranceles y sanciones a Brasil, ante lo que calificó como “una cacería de brujas”. Esta edición de En Primera Plana analiza qué cartas puede jugar aún el exmandatario ultraderechista, quién podría tomar su relevo y, sobre todo, si hay bolsonarismo sin Bolsonaro.

Para repasar el tema, participan en este programa tres invitados:

–Willy Delvalle, periodista corresponsal en París, doctorando en la cátedra geopolítica de riesgo en la Escuela Normal Superior.

–Jean-Jacques Kourliandsky, director del Observatorio América en el Instituto Jean Jaurès.

–Thomás Zicman de Barros, doctor en el Centro de Investigaciones políticas SciencePo en Paris.

