Las garantías de seguridad a Ucrania para un posible fin de la guerra marcan un punto crucial en los próximos pasos a seguir tras las reuniones entre los líderes europeos y Estados Unidos. Este martes 19 de agosto, funcionarios estadounidenses informaron que los líderes militares de la OTAN se reunirán el miércoles para abordar el camino a seguir. Horas antes, Suiza señaló que concedería "inmunidad" al presidente ruso, Vladimir Putin, pese a su imputación por la Corte Penal Internacional, si asiste a una conferencia de paz.

Lo esencial:

Los líderes militares de la OTAN, incluidos altos mandos de EE. UU., tienen previsto reunirse el miércoles 20 de agosto para abordar las garantías de seguridad a Ucrania, con la mirada puesta en un eventual fin de la guerra.

Macron y Starmer copresidirán la reunión de la Coalición de Voluntarios de Ucrania el martes.

de Ucrania el martes. Suiza afirma que otorgaría "inmunidad" a Putin si asiste a las conversaciones de paz.

si asiste a las conversaciones de paz. Emmanuel Macron sugirió a Ginebra como sede de la futura cumbre entre Vladimir Putin y Volodímir Zelenski.

Macron calificó a Vladimir Putin como "un ogro en nuestras puertas" y advirtió que Rusia se ha convertido en una amenaza permanente para Europa.

Al menos dos zonas de Ucrania sufrieron cortes de energía tras ataque nocturno ruso con drones y misiles.

A continuación, la información más relevante del 19 de agosto relacionada con la guerra en Ucrania luego del encuentro en la Casa Blanca entre Trump, Zelenski y los líderes europeos:

