Más de 230 manifestaciones se han registrado este jueves en Francia. En una muestra de indignación ante los inminentes recortes de presupuesto, sindicatos de múltiples sectores exigen al Gobierno un mayor gasto en los servicios públicos, más impuestos a los ricos y la anulación de una reforma estatal de pensiones ampliamente rechazada.

Lo esencial:

Los principales sindicatos de Francia han convocado una huelga nacional y protestas masivas contra el proyecto de presupuesto de 2026 del gobierno.

Despliegue de seguridad masivo: al menos 80.000 policías y gendarmes, drones, blindados y cañones de agua.

El anterior gobierno, liderado por el primer ministro François Bayrou, propuso recortes presupuestales por un aproximado de 44.000 millones de euros.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 18 de septiembre relacionada con las protestas en Francia:

Con AFP, Reuters, EFE, AP y medios locales

