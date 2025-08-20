Crece la expectativa sobre los próximos pasos que puedan ser tomados sobre el futuro de Ucrania, mientras EE. UU. presiona por un “acuerdo de paz”. Los líderes militares de la OTAN se reúnen este 20 de agosto para abordar las posibles garantías de seguridad a Kiev en una posguerra, una línea roja para el país invadido y sus aliados europeos. En las últimas horas, el Gobierno ruso declaró que está dispuesto a discutir aspectos políticos sobre un acuerdo con Ucrania.

Lo esencial:

Los jefes militares de la OTAN sostienen una reunión virtual este miércoles en la que discutirán los posibles escenarios para proveer garantías de seguridad a Ucrania, en un periodo de posguerra.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que su Gobierno está dispuesto a discutir los aspectos políticos de un acuerdo con Ucrania.

Alemania señaló que no descarta el envío de tropas a Ucrania, como parte de un posible acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

En el terreno continúan los ataques y el Ejército ruso aseguró que capturó otras dos localidades en la provincia ucraniana de Donetsk.

A continuación, las principales noticias de la guerra en Ucrania y las conversaciones en torno a un posible acuerdo para terminar la invasión rusa, este 20 de agosto:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más