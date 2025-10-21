El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, viaja este martes a Israel con el objetivo de fortalecer el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza. Paralelamente, las autoridades israelíes informaron que la decimotercera víctima entregada el lunes por Hamás en Gaza fue identificada como Tal Haïmi, un suboficial muerto el 7 de octubre de 2023. 

Lo esencial:

  • Qatar acusa a Israel de incumplir de forma continuada la tregua en Gaza
  • El vicepresidente estadounidense J. D. Vance viaja a Israel. 
  • Israel identifica a Tal Haimi, de 41 años, sargento mayor cuyo cuerpo fue devuelto por Hamás el lunes. 

A continuación, la información más relevante de la jornada del 21 de octubre sobre la situación en Medio Oriente

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales 

