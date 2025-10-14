Familias de rehenes israelíes esperan la entrega de los restos de sus seres queridos muertos en Gaza. Hamás advirtió que la recuperación podría llevar tiempo, pues no se conocen todas las ubicaciones. En paralelo, Israel denunció una violación del alto el fuego en el norte de Gaza y abrió fuego para “eliminar la amenaza”. También confirmó la identificación de cuatro cautivos fallecidos, entre ellos Guy Iluz y el nepalí Bipin Joshi, mientras Irán criticó el llamado a la paz de Donald Trump.

Lo esencial:

Israel informó que abrió fuego en el norte de Gaza tras detectar a varios sospechosos que cruzaron la “línea amarilla”, en una presunta violación del alto el fuego.

El ejército israelí identificó los cuerpos de cuatro rehene s, entre ellos el ciudadano israelí Guy Iluz y el nepalí Bipin Joshi.

s, entre ellos el ciudadano israelí Guy Iluz y el nepalí Bipin Joshi. Irán calificó de "contradictorio" el llamado a la paz del presidente estadounidense Donald Trump, acusando a Washington de apoyar los bombardeos israelíes.

A continuación, la información determinante de la jornada del 14 de octubre relacionada con el alto el fuego en Gaza y la entrega de los cadáveres de los rehenes israelíes:

Con información de EFE, AFP, Reuters y fuentes locales

