El Ejército israelí confirma la recepción de dos cadáveres para su identificación forense. Mientras Israel tilda de "violación" al acuerdo los retrasos en la entrega de rehenes fallecidos, un alto funcionario de la Administración Trump remarca que Hamás está cumpliendo lo pactado. Entretanto, el equipo forense que recibió los cuerpos de palestinos por parte de Israel señaló en las últimas horas que presentan "signos de tortura y ejecución". Algunos llegaron incluso aún encadenados, sostienen.

Lo esencial:

Hamás entregó otros dos cadáveres de rehenes muertos; el Ejército israelí ya los trasladó para su identificación forense.

Algunos de los 90 cuerpos de palestinos entregados entre el 14 y el 15 de octubre por Israel presentan "signos de torturas y ejecución", indicó el equipo forense en Gaza.

indicó el equipo forense en Gaza. Tras las evaluaciones forenses, el Ejército de Israel informó que uno de los cuatro cuerpos entregados en la noche del martes no corresponde a ningún rehén.

Israel identificó a los tres muertos restantes: Eitan Levy, de 53 años, Uriel Baruch, de 35 años, y el soldado Tamir Nimrodi, de 19 años.

Está prevista para el jueves la reapertura del cruce de Rafah, que comunica a Egipto con Gaza, según fuentes israelíes.

que comunica a Egipto con Gaza, según fuentes israelíes. Israel mantiene el paso cerrado, mientras reclama por la devolución de más cuerpos de rehenes por parte de Hamás.

Este minuto a minuto ha concluido. A continuación, las principales noticias de este 15 de octubre, la sexta jornada de la primera fase del llamado “plan de paz” entre Israel y Hamás en Gaza, impulsado por EE. UU.:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más