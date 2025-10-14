El grupo islamista Hamás entregó este martes 14 de octubre a la Cruz Roja otros cuatro cuerpos de supuestos rehenes dentro de la Franja de Gaza, informó el Ejército israelí en un comunicado.

Lo esencial:

Al menos seis personas murieron este martes por fuego israelí, pese a que transcurre la quinta jornada de alto el fuego, señalaron las autoridades sanitarias del enclave.

señalaron las autoridades sanitarias del enclave. Israel informó que sus Ejército abrió fuego en el norte de Gaza tras detectar a varios sospechosos que cruzaron la “línea amarilla”, en una presunta violación del alto el fuego.

Hamás anunció que a partir de las 22:00, hora local, entregará otros cuatro cadáveres de rehenes a Israel.

Funcionarios israelíes advirtieron el cierre del paso de Rafah hasta el miércoles y reducción de la entrada de ayuda a Gaza por los retrasos en la entrega de los cuerpos.

El Comité Internacional de la Cruza Roja (CICR) adviertió un "enorme desafío" para hallar y entregar los rehenes que murieron en Gaza, lo que remarca la fragilidad del acuerdo.

Las ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) piden que se abran todos los cruces hacia Gaza para garantizar la ayuda humanitaria que requiere el enclave.

para garantizar la ayuda humanitaria que requiere el enclave. El Ejército israelí identificó los cuerpos de cuatro rehenes, entre ellos el ciudadano israelí Guy Iluz y el nepalí Bipin Joshi.

Este minuto a minuto ha cerrado. A continuación, las principales noticias de este 14 de octubre, relacionada con el alto el fuego en Gaza y la entrega de los cadáveres de los rehenes israelíes:

Con información de EFE, AFP, Reuters y fuentes locales

