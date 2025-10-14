El grupo islamista Hamás entregó este martes 14 de octubre a la Cruz Roja otros cuatro cuerpos de supuestos rehenes dentro de la Franja de Gaza, informó el Ejército israelí en un comunicado.

  • Al menos seis personas murieron este martes por fuego israelí, pese a que transcurre la quinta jornada de alto el fuego, señalaron las autoridades sanitarias del enclave.
  • Israel informó que sus Ejército abrió fuego en el norte de Gaza tras detectar a varios sospechosos que cruzaron la “línea amarilla”, en una presunta violación del alto el fuego.
  • Hamás anunció que a partir de las 22:00, hora local, entregará otros cuatro cadáveres de rehenes a Israel.
  • Funcionarios israelíes advirtieron el cierre del paso de Rafah hasta el miércoles y reducción de la entrada de ayuda a Gaza por los retrasos en la entrega de los cuerpos.
  • El Comité Internacional de la Cruza Roja (CICR) adviertió un "enorme desafío" para hallar y entregar los rehenes que murieron en Gaza, lo que remarca la fragilidad del acuerdo.
  • Las ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) piden que se abran todos los cruces hacia Gaza para garantizar la ayuda humanitaria que requiere el enclave. 
  • El Ejército israelí identificó los cuerpos de cuatro rehenes, entre ellos el ciudadano israelí Guy Iluz y el nepalí Bipin Joshi.

