Israel anunció este jueves que se prepara para reabrir el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, aunque no fijó una fecha para ello. El ministerio de Salud de Gaza informó la recepción de un total de 120 cuerpos de palestinos en el marco del acuerdo con Israel. Horas antes, Israel confirmó la identificación de los cuerpos de dos rehenes devueltos el miércoles por Hamás.

Lo esencial:

Israel confirma la identidad de dos rehenes israelíes muertos devueltos el miércoles por Hamás.

devueltos el miércoles por Hamás. El ministerio de Salud de Gaza informó que ha recibido en total 120 cuerpos de palestinos sin vida como parte del acuerdo con Israel.

Israel anuncia que se prepara para reabrir el paso de Rafah para el cruce de personas, pero la ayuda humanitaria no transitará por ese punto.

para el cruce de personas, pero la ayuda humanitaria no transitará por ese punto. El Foro de Familias de Rehenes exige frenar toda concesión a Hamás mientras no entregue a todos los rehenes y los cuerpos restantes.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 16 de octubre relacionada con la situación en Medio Oriente:

Con AFP, EFE, AP, Reuters y medios locales

