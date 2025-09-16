"Hemos iniciado una poderosa operación en la Ciudad de Gaza”, anunció este martes el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mientras fuentes militares afirmaban que el ejército puso en marcha la fase inicial de su ofensiva terrestre en la capital del enclave palestino. En paralelo, una comisión independiente de la ONU acusó a Israel de cometer en Gaza “cuatro de los cinco actos constitutivos de genocidio” previstos en la Convención de 1948.

Lo esencial:

Fuentes militares israelíes dicen que el ejército de Israel inició su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza .

. Informe de la Comisión independiente de la ONU, que no habla en nombre de esa organización, acusa a Israel de "genocidio" en Gaza.

El ministro de Defensa Israel Katz publicó en X que " Gaza arde" y aseguró que el Ejército de Israel no cederá hasta completar su misión.

hasta completar su misión. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que Hamás tiene solo unos días o semanas para aceptar un acuerdo de alto el fuego.

Israel intensificó sus ataques sobre la Ciudad de Gaza con bombardeos que la Defensa Civil describió como "una gran masacre".

Según Axios, el ejército israelí lanzó el lunes una ofensiva terrestre para tomar el control de la Ciudad de Gaza, considerada por Israel un bastión de Hamás.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 16 de septiembre relacionada con la guerra en la Franja de Gaza:

Con EFE, Reuters, AFP y medios locales

