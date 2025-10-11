Más de 500.000 personas regresaron al norte de la Franja de Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego del Ejército de Israel, según la Defensa Civil; mientras corre una ventana de 72 horas para la entrega de rehenes por parte de Hamás. En paralelo, Israel reubica prisioneros en dos cárceles como paso previo al canje previsto en el acuerdo.

Lo esencial:

Unas 500.000 personas han regresado al norte de Gaza, según la Defensa Civil.

según la Defensa Civil. Luego de que Israel declarara alto el fuego, inició una cuenta regresiva de 72 horas para la liberación de rehenes por parte de Hamás.

Israel ha comenzado a trasladar presos a dos cárceles como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 11 de octubre relacionada con la situación en Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás.

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

