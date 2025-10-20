Al menos 45 palestinos murieron este domingo, según la Defensa Civil, en la jornada más intensa de ataques israelíes desde que rige un frágil alto el fuego hace una semana. Israel, además, anunció la suspensión temporal de la ayuda humanitaria tras acusar a Hamás de disparar contra sus militares y romper la tregua. El ala militar del grupo islamista afirmó haber encontrado el cuerpo de un rehén israelí y señaló que lo entregará este domingo si las condiciones en el terreno lo permiten.

Lo esencial:

Ataques aéreos israelíes en el sur y norte de la Franja mataron al menos a 45 personas el domingo, reportó la Defensa Civil de Gaza.

reportó la Defensa Civil de Gaza. El ejército israelí reporta ataque con misil antitanque y responde con una serie de ataques "contra objetivos terroristas de Hamás" en Gaza.

Netanyahu ordena medidas enérgicas contra objetivos en Gaza tras la presunta violación del alto el fuego.

tras la presunta violación del alto el fuego. Hamás dice haber encontrado el rehén fallecido número 13 y dice que sería devuelto este domingo si las condiciones lo permiten.

y dice que sería devuelto este domingo si las condiciones lo permiten. Israel identifica los cuerpos de los rehenes Ronen Engel y Sonthaya Oakkharasri entregados el sábado a la Cruz Roja.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 19 de octubre en Medio Oriente:

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

