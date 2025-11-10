El ejército israelí anunció este domingo que Hamás entregó a la Cruz Roja, en la Franja de Gaza, un ataúd con el cuerpo de un rehén, identificado por las autoridades israelíes como Hadar Goldin, un soldado muerto en 2014, tal como había indicado previamente el movimiento islamista. En paralelo, el ministerio de Salud de Gaza y la OMS lanzan una vacunación de emergencia para 44.000 niños, mientras el flujo de camiones de ayuda sigue muy por debajo de lo acordado, según autoridades del enclave palestino.

Después de 11 años de espera, Israel confirmó el repatriación de los restos del teniente Hadar Goldin, fallecido a sus 23 años, durante la ofensiva israelí en Gaza en 2014.

El Ejército de Israel informó este domingo que recibió, a través de la Cruz Roja, el ataúd con los restos de un rehén fallecido procedente de Gaza, entregado por Hamás.

En un mensaje en X, el ejército israelí confirmó que el ataúd del rehén fallecido, escoltado por sus tropas, había cruzado la frontera hacia Israel, donde el Instituto Nacional de Medicina Forense realizaría los procedimientos de identificación. Horas después, el ejército israelí informó que su identidad estaba confirmada.

El grupo islamista dijo que el cuerpo corresponde al teniente israelí Hadar Goldin, muerto el 1 de agosto de 2014, durante la ofensiva israelí en Gaza iniciada en julio de 2014. Sus restos fueron hallados “en un túnel de la ciudad de Rafah”.

Durante años, las autoridades israelíes y Hamás mantuvieron negociaciones indirectas para recuperar los cuerpos de Hadar Goldin y Oron Shaoul, en discusiones que incluían también posibles intercambios de prisioneros palestinos.

En enero, el ejército israelí recuperó en Gaza el cuerpo del soldado Oron Shaoul, de 21 años, quien así como el teniente israelí Hadar Goldin, murió en 2014. Shaoul fue posteriormente enterrado en Israel.

El cadáver de Hadar Goldin es el número 24 devuelto por el movimiento islamista de los 28 que se comprometió a entregar en el marco del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

También deben ser restituidos a Israel en virtud de ese acuerdo tres israelíes y un ciudadano tailandés, todos asesinados durante el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde Jerusalén, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu exigió nuevamente al grupo islamista que “cumpla sus compromisos” y devuelva todos los cuerpos que aún mantiene retenidos.

Desde el inicio de la tregua, Hamás ha liberado a los últimos 20 rehenes vivos capturados el 7 de octubre y entregado los cuerpos de 24 de los 28 fallecidos. A cambio, Israel liberó cerca de 2.000 prisioneros palestinos y devolvió los cuerpos de 15 palestinos por cada rehén israelí fallecido.

Vacunación infantil en medio del bloqueo

Mientras tanto, la situación en Gaza continúa siendo crítica pese al alto el fuego.

Según el ministerio de Salud del enclave, 241 palestinos fueron asesinados desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre de 2025, la mayoría bajo los escombros o alcanzados por disparos del ejército israelí.

En las últimas 24 horas, otro palestino fue asesinado por tropas israelíes, elevando el número total de muertos a 69.176 y el de heridos a 170.690 desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023.

El ministerio denunció además que “numerosas víctimas permanecen aún bajo los escombros y en las calles”, ya que los equipos de rescate y Defensa Civil no pueden acceder a algunas zonas por los ataques de drones israelíes, que siguen sobrevolando gran parte del territorio, en particular el sector oriental bajo control militar israelí.

En paralelo, el ministerio de Salud de Gaza y la OMS anunciaron este domingo una campaña de vacunación para 44.000 niños menores de tres años contra enfermedades prevenibles como poliomielitis, sarampión, paperas, rubéola y DTP (difteria, tétanos y tos ferina). Muchos de ellos no han recibido sus dosis básicas por el colapso del sistema sanitario.

La iniciativa, que durará 10 días, se lleva a cabo en 150 centros de salud del ministerio, en instalaciones de la UNRWA y de la Media Luna Roja Palestina.

La UNRWA participa en esta operación mediante 24 centros de salud distribuidos por el territorio, “apoyando así este esfuerzo vital para restablecer la atención básica a la infancia”.

Ayuda humanitaria muy por debajo de lo prometido

La situación se agrava también por la escasa entrada de ayuda humanitaria. Según la agencia oficial catarí QNA, Gaza ha recibido apenas un tercio de los camiones de ayuda previstos en el acuerdo de alto el fuego.

Desde el inicio de la tregua, solo 4.453 camiones han ingresado al enclave, muy lejos de los 15.600 esperados para finales de la semana pasada.

El portavoz del gobierno gazatí, Ismail al-Thawabta, denunció que las entregas diarias promedian 171 camiones, frente a los 600 estipulados en el protocolo humanitario, y acusó a Israel de bloquear más de 350 productos alimentarios básicos, incluidos huevos, carne, pescado y verduras frescas, mientras permite la entrada de bienes no esenciales a precios inflados.

Con AFP y Reuters

