Las autoridades israelíes informaron que el cuerpo entregado por Hamás en la noche del lunes es el de Tal Haimi. Además, Steve Witkoff y Jared Kushner regresaron a Israel este 20 de octubre, en un intento por reforzar el alto el fuego en Gaza. La primera fase del acuerdo continúa, pero de forma frágil: al menos 97 palestinos han sido asesinados por fuego israelí desde que inició la tregua el pasado 10 de octubre, señala el Ministerio de Salud gazatí.

Lo esencial:

Con la devolución de los restos de Tal Haimi, ya son 13 los cuerpos de rehenes fallecidos entregados por Hamás.

El enviado especial del presidente de EE. UU., Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, llegaron a Israel y se reunieron con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Se espera el arribo del vicepresidente estadounidense J. D. Vance.

Hamás se reúne con los mediadores en Egipto, luego de que el Ejército israelí reanudara los ataques el fin de semana antes de asegurar que retomó la aplicación de la tregua.

Al menos otros tres palestinos murieron por fuego israelí este lunes, lo que aumenta a al menos 97 los asesinados por el Ejército, en la última semana, pese al acuerdo.

Este lunes se llevaron a cabo los funerales de los al menos 46 gazatíes asesinados por Israel el domingo.

Este minuto a minuto ha concluido. A continuación, las principales noticias en torno al frágil alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, este lunes 20 de octubre:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más