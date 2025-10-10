El gobierno de Benjamin Netanyahu avaló la primera fase del plan de paz propuesto para Gaza por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un primer paso que contempla, entre otras cosas, la liberación de los rehenes restantes que quedan en la Franja desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Por otro lado, altos funcionarios de EE. UU. confirmaron que este país desplegará 200 soldados como parte de una fuerza de tarea conjunta para la estabilidad de Gaza, sin estadounidenses en el terreno en el enclave palestino.

Lo esencial:

El gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó la primera fase del plan de paz para Gaza .

. Israel asegura que el alto el fuego en Gaza iniciará a las "24 horas siguientes" de la reunión de su gabinete de seguridad.

Estados Unidos desplegará 200 soldados como parte de una fuerza de tarea conjunta para la estabilidad de Gaza.

como parte de una fuerza de tarea conjunta para la estabilidad de Gaza. El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que la liberación de los rehenes iniciará el lunes 13 de octubre o el martes 14.

La OMS y la ONU se declaran listas para atender las graves necesidades humanitarias en la Franja de Gaza.

La Defensa Civil de Gaza denuncia nuevos bombardeos israelíes en el norte del enclave tras el anuncio de aprobación de la primera fase del acuerdo por parte de Hamás y el Estado de mayoría judía.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 9 de octubre relacionada con las hostilidades israelíes en Gaza y el acuerdo para un alto el fuego:

Con EFE, Reuters, AFP y medios locales

