El Ejército israelí anunció este miércoles 29 de octubre que reanudó el alto el fuego en la Franja de Gaza tras los ataques del martes que dejaron al menos 104 personas muertas. En la más clara fragilidad del llamado “plan de paz” impulsado por Donald Trump, las tropas de Israel aseguran que dispararon contra 30 líderes de Hamás. Sin embargo, el Ministerio de Salud del enclave, citado por la agencia de noticias Reuters, indicó que entre las víctimas mortales se encuentran 46 niños.

Lo esencial

El Ejército israelí asegura que ha “reanudado la aplicación del alto el fuego” en Gaza tras los ataques que lanzó en respuesta a los retrasos en la entrega de cadáveres de rehenes, lo que califica de “violaciones” a la tregua.

Los nuevos ataques de Israel dejaron al menos 104 personas muertas. Entre ellas, 46 niños, según fuentes sanitarias citadas por la cadena árabe ‘Al Jazeera’.

Pese a los asaltos, el presidente de EE. UU., Donald Trump, impulsor del llamado “plan de paz” aseguró que “nada” pondrá en peligro el alto el fuego.

A continuación, las noticias más destacadas en torno a la primera fase del frágil acuerdo entre Israel y Hamás en Gaza:

