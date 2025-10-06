Lecornu fue convocado de nuevo al palacio presidencial del Elíseo en París este lunes, pocas horas después de su sorpresiva dimisión, que sumió al país en una crisis política aún mayor. El alto funcionario renunció al cargo menos de 24 horas después de nombrar un nuevo gabinete. Siga aquí las reacciones a la noticia.
LO ESENCIAL:
- El nuevo primer ministro francés dimite horas después de la presentación del gabinete.
- Jordan Bardella, de Agrupación Nacional, pide al presidente Emmanuel Macron que disuelva la Asamblea Nacional.
- La francesa Le Pen afirma que las elecciones legislativas anticipadas son "absolutamente necesarias".
A continuación, la información más relevante de la jornada política en Francia este 6 de octubre:
