El recién dimitido primer ministro, Sébastian Lecornu, culpó a la división entre los partidos políticos de su decisión de abandonar el cargo, apenas horas después de presentar el gabinete. El ministro del Interior francés saliente, Bruno Retailleau, declaró este lunes que, si la situación política francesa continúa estancada, serán necesarias nuevas elecciones. Siga aquí las reacciones a la noticia.

LO ESENCIAL:

El nuevo primer ministro francés dimite horas después de la presentación del gabinete.

Jordan Bardella, de Agrupación Nacional, pide al presidente Emmanuel Macron que disuelva la Asamblea Nacional.

La francesa Le Pen afirma que las elecciones legislativas anticipadas son "absolutamente necesarias".

A continuación, la información más relevante de la jornada política en Francia este 6 de octubre:

