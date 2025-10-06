Tras una jornada de intensas negociaciones, Sébastien Lecornu anunció la primera ronda de quince ministros el domingo por la noche. Roland Lescure fue nombrado ministro de Finanzas y Bruno Le Maire, de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los ministros del Gobierno de Bayrou fueron reelegidos, entre ellos Bruno Retailleau, Gerald Darmanin, Rachida Dati y Elisabeth Borne.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, formó su Gobierno con una quincena de nombres anunciados el domingo por la noche por el secretario general del Elíseo, Emmanuel Moulin.

En la lista figuran varias reelecciones: Bruno Retailleau (Interior), Gérald Darmanin (Justicia), Rachida Dati (Cultura), Manuel Valls (Asuntos de Ultramar) y Élisabeth Borne (Educación). Entre los nuevos nombramientos destacan el macronista Roland Lescure como ministro de Economía y Bruno Le Maire como titular de las Fuerzas Armadas.

Los republicanos, que habían dudado durante un tiempo, finalmente confirmaron su "exigente participación". Por lo tanto, su presencia es numerosa en este nuevo Gobierno.

Además, se anunció un primer Consejo de Ministros para el lunes 6 de octubre a las 4 de la tarde (hora local) con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Los principales nombramientos

Roland Lescure, diputado para los Franceses en el Extranjero, ha sido nombrado ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Digital en el Gobierno de Lecornu, en sustitución de Eric Lombard.

Lombard está pagando el precio de su oposición al proyecto de presupuesto, que ya ha derribado dos gobiernos en menos de un año.

El exministro de Economía Bruno Le Maire, de Renacimiento —partido político de Macron—, hace su gran regreso al Gobierno, pero esta vez a las Fuerzas Armadas, en reemplazo del propio Lecornu.

Éric Woerth, también de Renacimiento, que fue ministro de Presupuesto y luego de Trabajo bajo el presidente Nicolas Sarkozy, fue confiado al Ministerio de Ordenación del Territorio en lugar del ex socialista François Rebsamen, quien anunció el sábado su rechazo a ser reelegido en el nuevo Gobierno.

El nuevo ministro de Planificación Regional, Eric Woerth, extesorero de la campaña de Nicolas Sarkozy en 2007, fue citado en el caso Gadafi-Sarkozy. Se encuentra entre los acusados ​​absueltos.

Aurore Bergé, de Renacimiento, ha sido nombrada portavoz del Gobierno en sustitución de Sophie Primas, de Los Republicanos.

Una jornada intensa

Reunidos a primera hora de la tarde, los parlamentarios de LR acordaron una "participación exigente" en el Gobierno de Lecornu, apoyando "en gran medida" la posición de su presidente, Bruno Retailleau, según habían indicado fuentes a AFP.

El jefe de los diputados de LR, Laurent Wauquiez, quien había considerado que "no se daban las condiciones para una participación en el Ejecutivo", finalmente "se alineó con la opinión colectiva manteniendo su posición", precisaron las fuentes.

En una carta enviada a los dirigentes del campo presidencial y de LR durante la noche del sábado al domingo, Lecornu abogó por la unidad, esperando superar las divergencias y tensiones dentro de su propio campo.

"Manteniéndonos fieles a nuestros valores y reconociendo nuestras diferencias, hemos decidido una hoja de ruta que nos une", les escribió.

Antes de negociar su supervivencia política con la oposición parlamentaria, principalmente con el Partido Socialista, el titular de Matignon debe asegurarse primero de que sus aliados lo respalden.

Los Republicanos y su líder Bruno Retailleau habían aumentado la presión en los últimos días, lamentando que algunas de sus demandas, especialmente sobre inmigración, no se hayan escuchado.

El "deber" de LR

Entrevistado en 'CNews' y 'Europe 1′ el domingo por la mañana, el vicepresidente delegado del partido, François-Xavier Bellamy, dio un paso hacia la participación: "Si no formamos parte del gobierno, la izquierda será el primer bloque parlamentario. Por lo tanto, nuestro deber es impedirlo", dijo, sin confirmar explícitamente que se nombrarán ministros de LR.

Tras haber subido el tono el sábado, el MoDem también debatirá su respuesta el domingo por la tarde, aunque no hay muchas dudas: "Es natural que esta formación política participe en el gobierno", afirmó en 'France Inter' el jefe de los diputados centristas, Marc Fesneau, aunque exigiendo "saber un poco más" sobre las intenciones del primer ministro.

El partido Horizons de Édouard Philippe también convocó un consejo político a las 14:30, indicó la eurodiputada Nathalie Loiseau en 'France 3′.

En su carta a la base común, Lecornu enumeró las grandes líneas de la política que pretende implementar, con la prioridad de "dotar a Francia de un presupuesto para 2026″, tarea para la cual "el apoyo de la base común es un requisito indispensable".

El primer ministro aboga por centrar el esfuerzo presupuestario "principalmente en la reducción del gasto público" y llama a responder "a la demanda de justicia fiscal expresada" por los "conciudadanos". Algunos impuestos "deberán reducirse de manera imperativa para apoyar el poder adquisitivo de los hogares y la competitividad de las empresas", añade.

Además, prometió un proyecto de ley contra el fraude fiscal y social, para generar 2,3 mil millones de euros adicionales en ingresos.

Dirigiéndose especialmente a LR, afirmó que "la seguridad cotidiana y la lucha contra las incivilidades seguirán siendo una prioridad mayor", así como la lucha "contra la inmigración irregular mediante la implementación de soluciones técnicas y eficaces".

