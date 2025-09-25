El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, impedido de viajar a Nueva York por la Administración de Donald Trump, intervino este 25 de septiembre por videoconferencia, en la tercera jornada del debate general de la Asamblea de la ONU. Abbas se pronunció contra el uso del "hambre como arma de guerra", clamó por el fin de las hostilidades de Israel en Gaza y remarcó su compromiso en la creación de un Estado palestino sin Hamás. También se esperan los discursos del líder sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, y de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Lo esencial:

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, intervino este 25 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU, mientras crece el reconocimiento internacional del Estado de Palestina.

Abbas pidió el fin del asedio del Ejército israelí en Gaza y del uso del hambre como "arma de guerra".

Mahmud Abbas remarcó que "no se podrá lograr la paz si no se hace justicia y no se puede hacer justicia si Palestina no es libre".

El líder palestino también agradeció a naciones occidentales, como Reino Unido y Francia, tras recientemente reconocer el Estado palestino, pese al rechazo de Israel, que recrudece sus ataques contra los habitantes de la Franja de Gaza.

