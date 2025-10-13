En la primera fase del alto el fuego en Gaza, planteada por Donald Trump, Hamás liberó el lunes a 20 rehenes israelíes vivos y sostuvo que el resto de los cautivos en su poder habrían muerto. Se espera el intercambio de casi 2000 prisioneros palestinos. En paralelo, Trump llegó a la Knéset, donde prevé dirigirse a los legisladores y afirma que su “plan de paz” abre una etapa de “normalización”; antes de su viaje previsto a Egipto para una cumbre de líderes sobre el fin de la guerra en Gaza.
- Hamás entregó un total de 20 rehenes vivos a la Cruz Roja, los restantes 28 están muertos.
- Tras la entrega de rehenes vivos, Israel procederá a realizar la entrega de presos palestinos.
- Funcionario militar israelí dice que no todos los cuerpos de los rehenes muertos podrían regresar el lunes.
- Donald Trump aseguró que la guerra en Gaza "ha terminado".
- El alto el fuego entre Israel y Hamás se mantiene por cuarto día consecutivo.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 13 de octubre sobre la liberación de los rehenes israelíes e intercambio de presos palestinos en el marco de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza planteado por el presidente Donald Trump:
