Los misiles han surcado los cielos de Irán e Israel en medio de una de las escaladas más peligrosas de las últimas décadas en Medio Oriente. Entre preguntas sobre la voluntad política y las opciones de mediación internacional, las calles atacadas son invadidas por sentimientos que algunos nunca habían experimentado y que a otros les recuerdan los más oscuros capítulos del pasado.

"Dejar esta tierra ocupada es la única manera de salvar sus vidas”, fue el aviso que las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron este 15 de junio a la población israelí. En advertencias anteriores, Teherán alertaba a los residentes que se encontraran cerca de infraestructura militar sujeta a posibles ataques, pero ahora, el mensaje es claro: todo Israel es un objetivo.

El crudo aviso iraní sobre las nuevas oleadas de ataques ha aumentado la tensión y la incertidumbre en familias como la de Howard Alansteen, un estadounidense residente de Israel, quien reconoce que su esposa, una ciudadana israelí, está aterrada ante la escalada bélica en el país.

"Mi esposa, que es israelí, está muy, muy angustiada, y quiere irse lo antes posible (…) Está hablando de cruzar el puente hacia Jordania. Hablaba de tomar un ferry a Chipre. Está hablando de ir a Eliat. Está realmente alterada", expresó Alansteen para la agencia AP.

Desde hace meses, Israel se había acostumbrado al sonido de las sirenas que alertan sobre la inminencia de un misil enemigo, en algunos casos procedente de los lanzacohetes de la milicia palestina de Hamás, y en otros desde lanzamisiles de Hezbolá en el Líbano. Pero esta vez es diferente.

Los cohetes caseros desde Gaza o los misiles de corto alcance libaneses no se comparan con el amplio arsenal de Irán – uno de los más grandes de la región –, que ha logrado penetrar el famoso 'Domo de Hierro' israelí al menos 20 veces en los últimos días, según reconoce el Ejército israelí.

Dicha potencia se traduce en las calles. Los israelíes, acostumbrados a acudir a búnkeres antibombas por unos minutos cada que suenan las sirenas, han tenido que quedarse en los refugios durante horas, ante el temor de los impactos en la superficie.

"No teníamos señal, así que no sabíamos lo que pasaba. Cuando salimos y vimos a los equipos de rescate, entendimos la magnitud del desastre: el edificio y toda la calle habían desaparecido", dijo Michelle, israelí de 52 años, frente a un edificio en escombros ubicado al sur de Tel Aviv.

Empero, Michelle es una de las muchas voces dentro de Israel que, aunque lamentan las pérdidas civiles – al menos 10 en el lado israelí –, ven la escalada contra Irán como inevitable y "algo que tenía que pasar en algún momento".

"Esto tenía que pasar en algún momento, y ahora es el momento. Lamentablemente, hay víctimas, pero es algo que debemos hacer. Irán es una amenaza para nuestra existencia judía y queremos vivir en paz en este hermoso país", le aseguró a EFE.

Así como Alansteen y su esposa, miles de personas están enfocadas en dejar Israel lo más pronto posible, especialmente aquellos que solo estaban de paso por el país y que fueron sorprendidos por el intercambio de bombardeos.

La explosión de un conflicto frontal entre Irán e Israel ha dejado varados a unos 40.000 turistas que aterrizaron durante los últimos días en el país, uno de los que más turismo atrae en todo Medio Oriente.

Atrapados en sus hoteles, ensordecidos por las sirenas y buscando alternativas para salir del país día y noche, miles de visitantes están experimentando en carne propia las imágenes que solo habían visto en la televisión.

"Es inquietante sentir las ondas expansivas de los misiles interceptados sobre tu cabeza y llevar a tu familia a un refugio antiaéreo. Eso es algo en lo que no pensamos en Estados Unidos", explicó Justin Joyner, estadounidense, quien se encuentra de 'vacaciones' con su padre en territorio israelí.

Joyner reconoció, como miles, que sabía de antemano la compleja situación militar en la que se encuentra Israel desde hace meses, empero, no esperaba el fuerte intercambio de misiles con Irán que comenzó en la madrugada del 13 de junio. "Eso es un nivel de escalada completamente diferente", subraya.

Pero, ¿por qué no salen del país? Por aire es imposible, al menos hasta el 19 de junio.

Este 15 de junio, la aerolínea israelí El Al anunció la suspensión total de todos sus vuelos hasta el 19 de junio, con una espera más larga para algunos destinos europeos, cuya situación podría levantarse, o no, hasta el 23 de junio.

Hay una opción, la vía terrestre. Algunos turistas han decidido emprender un viaje por carretera hasta Jordania, desde donde salen algunos vuelos fuera de la región durante el día.

La influencer estadounidense Caitlyn Jenner fue una de las que salió del país por esa vía el pasado 13 de junio. Horas antes, subió una foto bebiendo vino dentro de un bunker antibombas. "Qué manera tan increíble de celebrar el Shabat", escribió en X.

En el lado israelí, la sorpresa, la incertidumbre y la convicción de muchos con la estrategia militar del Gobierno de Benjamin Netanyahu son palpables en las calles.

En Irán, los ciudadanos viven la guerra de una manera diferente, una que recuerda a penas pasadas y les recuerda que la guerra nunca cambia.

En Teherán, una madre de un pequeño de 13 años terminaba de festejar el cumpleaños de su hijo con una visita al cine. En la madrugada, se enteró de la muerte del tío de una de sus amigas durante los ataques. El hombre era un civil y "no tenía nada que ver", según relata.

Sin embargo, Neguine – como se identificó la mujer ante la prensa – no está sorprendida. Nació en 1979, un año antes de que estallara la guerra entre Irán e Irak, por lo que las bombas, las sirenas y la desgracia la acompañan desde pequeña, como a miles de iraníes que experimentan la etapa temprana de otra guerra.

"Ya he vivido una guerra, y nunca me alegraré de los bombardeos por ningún motivo. No creo que nadie que haya pasado por eso pueda alegrarse de algo así", sentenció la mujer.