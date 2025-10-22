La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó el martes 21 de octubre que la curadora del museo ha evaluado los daños causados por el espectacular robo de joyas en el Louvre en 88 millones de euros, solo en lo que respecta al aspecto económico.

Mientras los ladrones siguen en libertad, el Museo del Louvre, en medio de una gran tormenta política y mediática, ha estimado en 88 millones de euros el perjuicio causado por el robo ocurrido el pasado domingo.

"La curadora del Louvre ha estimado los daños en 88 millones de euros", una suma "extremadamente espectacular", pero que "no tiene parangón ni es comparable con los daños históricos", añadió la fiscal en 'RTL', precisando que los delincuentes "no ganarán" esa suma "si tienen la muy mala idea de fundir esas joyas".

"Quizás podamos esperar que lo piensen bien y no destruyan estas joyas sin motivo", añadió la fiscal.

La magistrada indicó que "espera con interés saber si, según la jerga policial", las huellas encontradas "coincidirán o no": "Se están analizando".

La fiscal Beccuau confirmó la cifra de "cuatro personas identificadas como presentes en el lugar", al tiempo que dejó abierta la posibilidad de que "a su alrededor" hubiera "todo un equipo" que les hubiera "ayudado a perpetrar el robo".

Cuando se le preguntó sobre la existencia de posibles cómplices internos en el museo más visitado del mundo, Beccuau respondió que no podía "responder con un sí o un no" en ese momento.

La fiscal también indicó que los delincuentes obtuvieron el vehículo con plataforma elevadora que utilizaron para cometer el robo mediante "un falso alquiler para una supuesta mudanza".

"Cuando uno de los empleados de esta empresa se presentó en el lugar de la mudanza, se encontró con dos hombres amenazantes, pero que no utilizaron ninguna violencia contra él", añadió Beccuau, refiriéndose a la presentación de una denuncia.

Según ella, además de los magistrados de la Jurisdicción Interregional Especializada (JIRS) de la Fiscalía de París que dirigen las investigaciones, "un centenar" de investigadores están trabajando en París en este caso.

