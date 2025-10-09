Tras la aprobación de la primera fase del acuerdo por parte de Israel y Hamás, su aplicación iniciará después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ratifique oficialmente el acuerdo. Esa votación estaba prevista a partir de las 18:00, hora israelí, pero fue pospuesta para las 20:00 de este 9 de octubre, reporta la prensa local. El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró en las últimas horas que los rehenes serán liberados "el lunes o el martes" de la próxima semana.
Lo esencial:
- Está previsto que el alto el fuego en Gaza inicie después de la ratificación del acuerdo por parte del Gobierno israelí, cuya votación fue aplazada para las 20:00.
- Israel asegura que el alto el fuego en Gaza iniciará a las "24 horas siguientes" de la reunión de su gabinete de seguridad.
- Israel y Hamás firmaron al mediodía, hora de Egipto, la primera fase del "plan de paz" para Gaza impulsado por Donald Trump, confirmaron ambas partes.
- El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que la liberación de los rehenes iniciará el lunes 13 de octubre o el martes 14.
- La OMS y la ONU se declaran listas para atender las graves necesidades humanitarias en la Franja de Gaza.
- La Defensa Civil de Gaza denuncia nuevos bombardeos israelíes en el norte del enclave tras el anuncio de aprobación de la primera fase del acuerdo por parte de Hamás y el Estado de mayoría judía.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 9 de octubre relacionada con las hostilidades israelíes en Gaza y el acuerdo para un alto el fuego:
