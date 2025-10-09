Tras la aprobación de la primera fase del acuerdo por parte de Israel y Hamás, su aplicación iniciará después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ratifique oficialmente el acuerdo. Esa votación estaba prevista a partir de las 18:00, hora israelí, pero fue pospuesta para las 20:00 de este 9 de octubre, reporta la prensa local. El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró en las últimas horas que los rehenes serán liberados "el lunes o el martes" de la próxima semana.

Lo esencial:

Está previsto que el alto el fuego en Gaza inicie después de la ratificación del acuerdo por parte del Gobierno israelí, cuya votación fue aplazada para las 20:00.

Israel asegura que el alto el fuego en Gaza iniciará a las "24 horas siguientes" de la reunión de su gabinete de seguridad.

Israel y Hamás firmaron al mediodía, hora de Egipto, la primera fase del "plan de paz" para Gaza impulsado por Donald Trump, confirmaron ambas partes.

confirmaron ambas partes. El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que la liberación de los rehenes iniciará el lunes 13 de octubre o el martes 14.

La OMS y la ONU se declaran listas para atender las graves necesidades humanitarias en la Franja de Gaza.

La Defensa Civil de Gaza denuncia nuevos bombardeos israelíes en el norte del enclave tras el anuncio de aprobación de la primera fase del acuerdo por parte de Hamás y el Estado de mayoría judía.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 9 de octubre relacionada con las hostilidades israelíes en Gaza y el acuerdo para un alto el fuego:

Con EFE, Reuters, AFP y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más