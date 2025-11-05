El joven de 34 años consigue un resonante triunfo, que confirma su ascenso y un éxito para el ala más progresista del partido Demócrata. Será el primer alcalde musulmán, con orígenes del sur de Asia y nacido en África en la historia de la ciudad. Los demócratas también celebraron triunfos en las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, un impulso de cara a los comicios de medio término de 2026.
Lo esencial:
– Por su juventud y por ser del ala más liberal del partido Demócrata, el triunfo de Mamdani en Nueva York causa conmoción política.
– Los comicios estatales sirven para medir el pulso político del país tras nueve meses del segundo mandato de Trump.
– El Partido Demócrata retoma la gobernación de Virginia con el triunfo de Abigail Spanberger, que reemplazará al republicano Glenn Youngkin.
– También se impone en Virginia, con la elección de Mikie Sherrill como gobernadora.
Este minuto a minuto ha concluido. A continuación la información más relevante de las votaciones locales y estatales de este martes 4 de noviembre en Estados Unidos.
