Poco después de que se registrara un ataque del Ejército israelí contra Hamás en Doha, el primer ministro del Estado de mayoría judía, Benjamin Netanyahu, admitió públicamente el asalto y señaló que su Administración asume la responsabilidad. El hecho dejó seis personas muertas, cinco miembros de bajo rango de Hamás y un oficial de seguridad qatarí. La embestida promete escalar las tensiones en la región: Qatar, Irán y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, lo condenaron como una “violación al Derecho Internacional”.
Lo esencial:
-
El Ejército de Israel lanzó un ataque contra miembros de Hamás en Doha, Qatar
-
Hamás señaló que sus líderes sobrevivieron al asalto y apuntaron que se registraron seis muertes: cinco miembros de bajo rango del grupo y uno de las fuerzas de seguridad qataríes.
-
El premier israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que asume “toda la responsabilidad” del ataque.
-
La Casa Blanca lamentó la ubicación del ataque, pero confirmó que fueron notificados previamente.
-
Netanyahu sostuvo que ordenó el ataque en Doha como respuesta al tiroteo, ocurrido un día antes, en Jerusalén.
A continuación, los hechos más relevantes en torno al ataque del Ejército israelí contra Hamás en Doha:
