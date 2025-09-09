Poco después de que se registrara un ataque del Ejército israelí contra Hamás en Doha, el primer ministro del Estado de mayoría judía, Benjamin Netanyahu, admitió públicamente el asalto y señaló que su Administración asume la responsabilidad. El hecho dejó seis personas muertas, cinco miembros de bajo rango de Hamás y un oficial de seguridad qatarí. La embestida promete escalar las tensiones en la región: Qatar, Irán y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, lo condenaron como una “violación al Derecho Internacional”.



Lo esencial:

El Ejército de Israel lanzó un ataque contra miembros de Hamás en Doha, Qatar

Hamás señaló que sus líderes sobrevivieron al asalto y apuntaron que se registraron seis muertes: cinco miembros de bajo rango del grupo y uno de las fuerzas de seguridad qataríes.

El premier israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que asume “toda la responsabilidad” del ataque. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La Casa Blanca lamentó la ubicación del ataque, pero confirmó que fueron notificados previamente.

Netanyahu sostuvo que ordenó el ataque en Doha como respuesta al tiroteo, ocurrido un día antes, en Jerusalén.

A continuación, los hechos más relevantes en torno al ataque del Ejército israelí contra Hamás en Doha:

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más