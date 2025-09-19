Dos soldados israelíes fueron asesinados el jueves 18 de septiembre cerca de la frontera con Jordania por un hombre armado. El agresor, un jordano que llegó al cruce en un camión con ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza, murió tiroteado. El Ejército israelí recomendó a las autoridades suspender la ayuda procedente de Jordania.

Un hombre jordano mató a dos soldados israelíes en el cruce fronterizo de Allenby, entre Cisjordania ocupada y Jordania, el jueves 18 de septiembre, informaron un servicio de primeros auxilios israelí, el Ejército y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Jordania afirmó que el atacante era un conductor jordano que conducía un camión que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El Ejército israelí declaró que había sido "neutralizado".

"Hoy, un jordano que debía conducir un camión que transportaba ayuda humanitaria a Gaza mató a dos israelíes en el cruce fronterizo de Allenby", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en X.

Las víctimas eran dos hombres, de 20 y 60 años, según Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, que dijo que recibieron disparos antes de sucumbir por las heridas.

El Ejército israelí confirmó más tarde que eran soldados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania señaló en un comunicado que las autoridades iniciaron una investigación e identificaron al sospechoso como Abdel Mutaleb al-Qaissi, de 57 años, "un civil que había estado trabajando durante tres meses como conductor entregando ayuda a Gaza".

Jordania condenó el ataque, calificándolo de "amenaza a los intereses del reino y a su capacidad de entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza".

La ayuda a Gaza está en peligro

Según el Canal 12 de Israel, el atacante también apuñaló a varias personas. Imágenes que circulan en redes sociales muestran un cuchillo ensangrentado y un arma de fuego en el suelo.

Según Canal 12, el hombre conducía el camión que transportaba ayuda a Gaza, escenario de una guerra devastadora desatada por un ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

"Ataque terrorista humanitario", comentó el ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, en X.

El Ejército israelí dijo el jueves por la noche que había recomendado que las autoridades israelíes suspendieran la ayuda de Jordania a Gaza debido al ataque.

En septiembre de 2024, un conductor jordano disparó y mató a tres guardias israelíes en el mismo cruce antes de ser asesinado.

Este punto de cruce, situado en el valle del Jordán, es el único que permite a los palestinos de Cisjordania abandonar el territorio sin tener que pasar por Israel, que ocupa Cisjordania desde 1967.

