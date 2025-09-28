Copenhague indaga drones detectados en múltiples instalaciones militares; uno de ellos sobre Karup, la más grande base del país. El episodio, que cerró temporalmente un aeropuerto civil, es atribuido a "ataques híbridos" sin responsables identificados por ahora.

Un nuevo avistamiento de drones no identificados se registró en Dinamarca, según un portavoz del ejército danés, que rehusó dar más detalles. Ocurrió en varias instalaciones militares danesas —incluida su mayor base— durante la noche del viernes al sábado.

En la base militar de Karup, la más grande del país, que alberga todos los helicópteros de las fuerzas armadas, la vigilancia del espacio aéreo, la escuela de vuelo y funciones de apoyo, “uno o dos drones” fueron observados el viernes alrededor de las 8:15 p. m. (18:15 GMT), indicó la policía.

Al igual que en pasados episodios de este tipo ocurridos desde el lunes 22 de septiembre en diversos aeropuertos, la policía no ha podido identificar de dónde procedían los drones, pese a que se adelanta una investigación en conjunto con el ejército.

“No los derribamos”, añadió el portavoz policial Simon Skelkjaer, quien explicó que el aeropuerto civil de Midtjylland, que comparte pistas con la base de Karup, se cerró brevemente, aunque no se vieron afectados vuelos porque no había programados a esa hora.

Los reportes de drones también cerraron durante varias horas el aeropuerto de Oslo a principios de semana, después de incursiones de drones en territorio polaco y rumano y de la violación del espacio aéreo de Estonia por cazas rusos.

“Esto forma parte de la evolución que hemos observado recientemente con otros ataques con drones, violaciones del espacio aéreo y ciberataques dirigidos a aeropuertos europeos”, dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en un comunicado.

¿Tiene Rusia algo que ver?

Estos vuelos de drones comenzaron pocos días después de que Dinamarca anunciara que adquiriría por primera vez armas de precisión de largo alcance.

A principios de semana, el ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, dijo que el objetivo de los ataques era “sembrar miedo, crear división y asustarnos” y que su gobierno adquiriría nuevas capacidades mejoradas para detectar y neutralizar drones.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó el jueves que “en los últimos días, Dinamarca ha sido víctima de ataques híbridos”.

Aunque hasta ahora los investigadores no han identificado a los responsables, Frederiksen ha señalado a Rusia: “Hay un país principal que supone una amenaza para la seguridad de Europa, y ese país es Rusia”, ha dicho.

Sin embargo, el jueves, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, aseguró que los vuelos parecen ser “obra de un actor profesional”, pero que no existen pruebas de que Rusia esté detrás de la incursión de drones registrada.

Moscú afirmó ese mismo día que “rechaza firmemente” cualquier insinuación de que estuviera implicado en los incidentes en Dinamarca. Su embajada en Copenhague los calificó de “una provocación escenificada” en una publicación en redes sociales.

Sin embargo, tres buques con vínculos rusos el Astrol-1, el Pushpa y el Oslo Carrier-3 fueron avistados frente a la costa danesa en torno al momento del incidente del miércoles en el aeropuerto de Copenhague y podrían haber servido como plataformas de lanzamiento de los drones.

Establecer el punto de partida de los drones podría ser clave para identificar a los responsables.

“Los datos relativos a la presencia de buques en la zona desde donde los drones podrían haber despegado y aterrizado forman parte de la investigación”, confirmaron a France 24 fuentes de la policía de Copenhague.

¿Qué tan difícil es lanzar drones desde barcos? “Depende del tipo de dron utilizado”, explicó a France 24 en francés, Bruno Oliveira Martins, experto en seguridad de tecnologías emergentes del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO). “El tamaño importa”, dijo, y precisó que los drones más pequeños que despegan verticalmente pueden lanzarse prácticamente desde cualquier lugar, incluso desde embarcaciones pequeñas.

La OTAN toma medidas

En respuesta a los drones misteriosos, la OTAN "intensificará aún más la vigilancia en la región del mar Báltico con nuevos medios multirregionales", declaró en un comunicado.

Estos nuevos medios incluyen "plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y al menos una fragata de defensa aérea", aunque no fueron revelados detalles sobre los países que aportan estos medios adicionales para reforzar la misión "Baltic Sentry", lanzada en enero.

Además, para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa, tras las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco, la alianza también lanzó este mes la misión "Eastern Sentry".

Mientras tanto, los ministros de Defensa de unos 10 países de la UE acordaron el viernes convertir en prioridad para el bloque la creación de un llamado “muro de drones”.

El comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, dijo que Europa debe aprender de Ucrania y construir rápidamente defensas antidron.

“Tenemos que movernos rápido”, afirmó Kubilius en una entrevista. “Y tenemos que actuar tomando todas las lecciones de Ucrania y construir este muro de drones junto con Ucrania”.

Copenhague, que informó el viernes de que había aceptado la oferta de Suecia de su tecnología antidrones, acogerá una cumbre de la Unión Europea que reunirá a jefes de gobierno el miércoles y el jueves.

Con AFP, Reuters y medios locales

