El Congreso de Perú destituyó el viernes a la presidenta Dina Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora el presidente del Congreso, José Jerí quien asumira el cargo de Jefe de Estado hasta las próximas elecciones convocadas para abril de 2026. La decisión del Legislativo pone fin a los dos años y diez meses de Dina Boluarte en el poder

Perú tiene nuevo presidente interino. El presidente del Congreso de Perú, el derechista José Jerí, asumió en la madrugada de este viernes como presidente interino del país tras la destitución exprés a la que el mismo Legislativo sometió a la presidenta Dina Boluarte de manera repentina y por una amplia mayoría.

Durante la noche del jueves, el Congreso peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

La primera mujer presidenta de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde diciembre de 2022 cuando asumió la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta.

En su primer discurso como presidente interino de Perú, José Jerí, prometió este viernes empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin".

Ofreció ejercer la jefatura de Estado con "humildad, empatía y reconciliación nacional", para lo cual consideró que se deben "construir acuerdos mínimos" entre la clase política.

Noticias en desarollo…

