Para debatir el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes, en negociaciones indirectas, llegaron este lunes a Sharm el-Sheij, Egipto, delegaciones de Hamás e Israel. Siga nuestra cobertura en vivo.
LO ESENCIAL:
- Delegaciones de Hamás e Israel llegaron a Sharm el-Sheij, Egipto, este lunes 6 de octubre para negociar el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes, según informó un funcionario egipcio.
Israel deporta a otros 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida la ecologista Greta Thunberg, algunos de los cuales denunciaron abusos físicos y verbales
Al menos 10 palestinos han muerto en la mañana de este lunes en Gaza, según fuentes sanitarias de la Franja, citadas por medios locales.
A continuación, la información más relevante sobre la guerra en Medio Oriente:
