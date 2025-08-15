La expectativa es latente a un día de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Este 14 de agosto, el Kremlin confirmó que ambos sostendrán una reunión por separado a las 11:30, hora local, y posteriormente ofrecerán una rueda de prensa, con Ucrania en el centro de la agenda. Entretanto, Volodímir Zelenski arribó a Londres, donde se reunió con el primer ministro Keir Starmer, mientras Europa exige no alcanzar ningún acuerdo sin el país invadido y sus aliados en la mesa.

El Kremlin confirma que Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán por separado antes de una cumbre más amplia con las delegaciones de EE. UU. y Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó a Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, mientras los aliados exigen que Ucrania sea incluida en cualquier discusión sobre territorios, como se prevé.

Putin sugiere que Rusia y EE. UU. podrían llegar a un acuerdo sobre el control de armas nucleares.

Donald Trump aseguró que en su encuentro con Putin abordarán “concesiones sobre fronteras y territorios” de Ucrania.

Emmanuel Macron afirmó que durante una llamada el presidente de EE. UU., Donald Trump, descartó la anexión de Ucrania a la OTAN, un obstáculo clave para cualquier acuerdo de alto el fuego con Rusia.

