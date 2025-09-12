El expresidente brasileño es condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Luiz Inácio 'Lula' da Silva, tras haber perdido las elecciones en 2022. Este jueves 11 de septiembre, tras el pronunciamiento de la jueza Carmen Lúcia, los magistrados del Tribunal Supremo de Brasil alcanzaron la mayoría para condenar a Jair Bolsonaro.

Lo esencial:

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de prisión por su pariticipación en el intento de golpe de Estado de enero de 2023.

La jueza Carmen Lúcia del Tribunal Supremo de Brasil emitió su voto de condena contra el expresidente Jair Bolsonaro por su participación en el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.

Su voto sirve para obtener la mayoría que condena al expresidente Bolsonaro.

El gobierno de EE. UU. reaccionó contra la sentencia y prometió respuestas.

A continuación, las principales noticias sobre una decisiva jornada en el Supremo de Brasil que determinará el futuro de Jair Bolsonaro:

